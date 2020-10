Direzione Lockdown? Emiliano: «Servono decisioni difficili, a marzo e aprile ci hanno salvato»

«Siamo ad un passo dalla tragedia, serve un lockdown nazionale». Con i contagi Covid che superano i 19mila casi in un giorno, il presidente della Campania Vincenzo De Luca rende esplicito il pressing che arriva anche dagli scienziati e da pezzi della maggioranza affinché il governo metta in campo un intervento drastico per fermare l’impennata della curva epidemiologica. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che deve fronteggiare anche l’attacco di Matteo Renzi sulla gestione dell’emergenza, per il momento dice no: «dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato». Ma il premier sa che il tempo stringe e che saranno necessarie nuove misure. Niente lockdown per la scuola. Il governo lo ripete come un mantra anche se i governatori si muovono in ordine sparso, con fughe in avanti e con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che tuona «con questi dati le scuole non riaprono». Ma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio difende a spada tratta la scelta di Lucia Azzolina di preservare l’istruzione dalla chiusura.