Docente positivo asintomatico, la Pavoncelli dispone una sanificazione straordinaria

Disposta la chiusura – per sanificazione straordinaria – della Scuola secondaria di I Grado “Giuseppe Pavoncelli” il 26 e 27 ottobre 2020. Le ragioni, non esplicitate nella circolare n.85 a firma del dirigente scolastico Paolo Saggese, risiederebbero nella positività di una docente.

Si tratterebbe di una docente dell’istituto, risultata poi positiva ma asintomatica, che si è posta in autoisolamento già da diversi giorni. Infatti la professoressa non sarebbe proprio rientrata a scuola questa settimana, in attesa del tampone. Conosciuto l’esito del test, il dirigente ha comunque disposto la sanificazione straordinaria dei locali scolastici. Da sottolineare il comportamento responsabile della docente che si è autosegnalata e isolata, anche se per i due giorni precedenti a tale momento non si era comunque recata a scuola.

(la foto utilizzata è una foto di repertorio, scattata prima dell’era Covid-19)