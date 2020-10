“Scrivo per…” i cumuli di rifiuti che ostruiscono l’ingresso alla mia proprietà

Torna la nostra rubrica “Scrivo per…”, a disposizione delle segnalazioni dei cittadini: oggi proponiamo l’appello di un nostro lettore, Matteo, che ci ha contattato per evidenziare una situazione ricorrente da diverso tempo di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco. Bidoni per i rifiuti stracolmi e cumuli ad occupare quasi interamente anche il marciapiede, tanto da ostruire l’ingresso alla sua proprietà. Di seguito la breve nota inviata in redazione.

«Questo è quello che si vede tutti i giorni nella zona Addolorata di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco: abbiamo chiesto l’ispettore di zona per capire cosa stia succedendo, ma mi hanno risposto che non esiste. Sono stanco di tutto questo perché non posso entrare neanche nella mia proprietà, l’ingresso è quel portone che si vede lì dietro. Chiedo il vostro aiuto per capire come bisogna comportarsi, io chiedo il vostro aiuto per rendere pubblico questo schifo sperando che lo legga chi è di dovere e capisca realmente la situazione che vivo ogni giorno».