V circolo, positivi due alunni: lezioni a distanza

Riscontrati due casi di positività al Coronavirus in due classi del V Circolo Didattico “Don Giuseppe Puglisi” di Cerignola. “A seguito di comunicazione dell’ASL di Foggia del 26/10/2020 con la quale è stata notificata a questa Istituzione Scolastica la condizione di positività di n. 2 alunni frequentanti le classi ID e IVD – si legge nella circolare a firma del Ds Vincenzo Martorano -, è disposta, a partire dalla data del 27 ottobre 2020 e fino a nuova comunicazione dell’ASL competente, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi ID e IVD. Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza servendosi della piattaforma Gsuite”.

Non è il primo caso in una scuola, non è il primo nel circolo didattico di via Terminillo, dove la scorsa settimana si era disposta la sanificazione degli ambienti. Ultimo fatto in ordine cronologico, la positività di una docente alla media Pavoncelli. Caso di una docente positiva anche all’istituto superiore Righi. In isolamento un professore e due studenti al Liceo “Zingarelli-Sacro Cuore”. Anche le scuole dunque coinvolte da accadimenti di questo tipo, a seguito del diffondersi del virus tra la popolazione. Da meno di 48 ore Cerignola è ritornata ad avere oltre 51 attualmente positivi e il numero pare stia lievitando ulteriormente.