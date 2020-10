Scoperta una discarica abusiva in via Padula a Cerignola

Nel corso di un servizio predisposto per il controllo del territorio, transitando su una strada Comunale, adiacente alla SS 16, le guardie ecozoofile Anpana rivenivano in Via Padula (agro di Cerignola) l’esistenza di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, estesa per circa 486 mq. All’interno della suddetta discarica sono stati rivenuti e fotografati i seguenti rifiuti: cumuli di materiali di risulta provenienti da costruzione e demolizione; contenitori in plastica per uso agricolo/alimentare/industriale, cumulo di lastre di fibro-cemento abbandonate amianto-eternit, in parte spezzate; bottiglie in vetro in parte rotte, damigiane in vetro, bottiglie di plastica; varie tipologie di pezzi in gomma e plastica di auto (paraurti, resti di cruscotti), parabrezza in vetro, divani rotti e suppellettili varie usurati, frigoriferi, resti di televisori, sacchetti per immondizia pieni di rifiuti, pneumatici usurati, sfalci di potatura.

