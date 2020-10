Ufficiale, la sfida Lavello-Audace Cerignola rinviata a data da destinarsi

Lavello-Audace Cerignola, gara valevole per la 6^ giornata del girone H di serie D, in programma domenica 1 novembre 2020, è rinviata a data da destinarsi, a causa della positività al Covid-19 di sette componenti del gruppo squadra degli ofantini. Si tratta del secondo recupero da programmare per i gialloblu, i quali dovrebbero essere già impegnati mercoledì 11 novembre contro il Portici, per disputare il match valido invece per il quinto turno non giocatosi domenica 25 ottobre.

