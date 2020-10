“Scrivo per…” ringraziare il personale del reparto di Chirurgia Generale del “Tatarella”

Nella rubrica “Scrivo per…”, riservata alle segnalazioni dei lettori, diamo oggi spazio ad una lettera giunta in redazione e firmata dalla famiglia Mansi-Alferio: nello scritto si ringrazia tutto il personale sanitario del reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola, in ragione di un riuscito intervento su una paziente di 81 anni. Gli scriventi vogliono sottolineare la preparazione e la professionalità dell’equipe, volendo testimoniare un episodio di buona sanità in una struttura spesso messa all’indice in senso negativo. Di seguito il testo integrale.

Alla Direzione Strategica ASL FG

Via Michele Protano,

71121 Foggia

Al Direttore Medico P.O. “G. Tatarella”

Al Direttore Medico dell’U.O.C. di Chirurgia

Al Direttore Medico dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero “G. Tatarella” – Cerignola –

Gentilissimi Direttori della Asl fg,

Lo scrivente Mansi Carlo coniuge della paziente Alferio Chiara di anni 80, ricoverata con urgenza nel Presidio Ospedaliero “G. Tatarella” di Cerignola in data 13/10/2020 presso l’U.O.C. di Chirurgia di Urgenza con fortissimi dolori addominali, dopo essere stata visitata accuratamente dal Dott. Nigro Maurizio fu ricoverata. Dopo i dovuti accertamenti del caso fu riscontrato la seguente patologia: malattia diverticolare complicata del colon sinistro, pertanto in data 16/10/2020, si decise di effettuare l’intervento chirurgico di: Emicolectomia sinistra mini invasiva laparoscopica, eseguito dal’équipe composta dai Dottori Albanese Filippo (I° Operatore), Reddavide Saverio e Gorgoglione Maria Concetta (rispettivamente II° e III°) in collaborazione con gli Anestesisti Dott. Montaruli Vito (I° Operatore), Saladino Simona (2° Operatore) e gli Infermieri Reitani–Tarricone–Mancino e Petronelli; grazie alla loro professionalità e accuratezza hanno eseguito un intervento a dir poco perfetto considerando l’esito positivo.

Constatato il buon esito dell’intervento e del risultato post operatorio, tutta la famiglia Mansi e Alferio esprime gratitudine e ringraziamento agli operatori Medici, Infermieri e personale di pulizia del Reparto di Chirurgia Generale diretto dal Dott. Vincenzo Murgolo, persone con professionalità e umanità che con la loro parola di conforto, il loro sorriso, la loro dolcezza e sostegno hanno reso più soave la degenza di mia moglie e l’attesa di noi parenti tutti. Aggiungo, inoltre, un ringraziamento esteso a tutto il personale di ogni ordine e grado della U.O.C. di Rianimazione per la loro professionalità, disponibilità e pazienza espressa durante la breve degenza dell’immediato post operatorio.

Cordialità.