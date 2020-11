C’è il nuovo consiglio regionale, Cicolella è fuori. Diversi i ricorsi in ballo

«Con la pec ricevuta ieri mattina dai nuovi eletti nel Consiglio regionale è ufficialmente iniziata la nuova legislatura del parlamentino pugliese ma l’elenco degli eletti licenziato dalla Corte d’Appello è oggetto di contestazioni: ricorreranno contro la proclamazione Forza Italia Puglia e il candidato primo dei non eletti azzurro Vito De Palma, Senso Civico con l’ex assessore Alfonsino Pisicchio, e per il Partito democratico i candidati esclusi (certamente lo presenterà il consigliere uscente Sergio Blasi)». Questo si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta del Mezzogiorno. Una notizia che coinvolge Cerignola, considerato che è fuori dal Consiglio Regionale la cerignolana Teresa Cicolella. La dem, considerata eletta secondo il portale Eligendo del Ministero degli Interni, è sparita dall’elenco dei consiglieri Pd al momento della proclamazione (già fuori secondi indiscrezioni dei giorni scorsi, ndr).



«Già ieri – si apprende dalle colonne de La Gazzetta – ci sono stati i primi consulti dei partiti con gli amministrativisi in vista del conferimento degli incarichi: candidati e legali attendono però di avere contezza del verbale della Corte d’Appello e dell’allegato con i numeri che hanno determinato la ripartizione dei seggi. A stretto giro tutti i candidati esclusi presenteranno una richiesta di accesso agli atti al fine di poter meglio puntualizzare la propria tesi». Non demorde Alfonso Pisicchio, ex assessore e candidato della lista Senso civico, esclusa dalla ripartizione dei posti in Consiglio: «Abbiamo molta fiducia che questo verdetto sia modificato dal Tar. Abbiamo già messo a verbale i nostri rilievi. La Corte d’appello ha fatto una superficialità, indicando due metodi diversi nell’attrizione dei seggi». Poi una considerazione temporale: «Entro due-tre mesi si potrà un nuovo verdetto».

«Ci sono tutte le ragioni per fare ricorso. Il criterio adottato sconvolge i criteri del 2015 e quelli della giurisprudenza consolidata con cui sono stati respinti i ricorsi cinque anni fa»: è combattivo anche Sergio Blasi, consigliere regionale uscente del Pd, che ha raccolto nella Provincia di Lecce oltre 13mila voti. «No comment» di Domenico De Santis, arrivato quarto nella lista della Provincia di Bari con quasi 15mila preferenze: è il settimo più votato in Puglia, ma è fuori dall’assemblea. «Il Pd non farà ricorso»: il segretario regionale Marco Lacarra posiziona il partito ben distante dai prossimi conflitti legali tra candidati sotto la stessa bandiera. «I candidati che pensano di essere stati penalizzati accerteranno la correttezza delle valutazioni. Quello che è successo è molto antipatico: umanamente è difficile da digerire la querelle, va tutta la mia vicinanza ai tre esclusi, Teresa Ciccolella, Sergio Blasi e Domenico De Santis, mentre faccio un in bocca al lupo ai subentrati Michele Mazzarano, Ruggero Mennea».