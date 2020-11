‘P.O.P. Portraits of People’ è l’EP d’esordio della band cerignolana Revival

E’ da ieri disponibile su YouTube, Spotify e Apple Music P.O.P. Portraits of People, EP d’esordio dei Revival, band cerignolana attiva sulla scena locale dal 2018.

CHI SONO I REVIVAL

Il progetto musicale nasce da un’idea di Matteo Lisanti (voce, tastiere), Gioacchino Lisanti (voce, chitarra), Maria Chiara Conversano (chitarra), Giovanni Rubino (basso, cori) e Vincenzo Caldarone (batteria, voce) che decidono di unire la propria passione e gli anni di studio dello strumento per provare a creare un sound pop innovativo ma attento alla tradizione, con influenze che spaziano dal rock al funk, dal jazz al soul. Oltre a suonare in vari locali della zona, nel settembre del 2019 si esibiscono in concerto in Piazza Mercadante a Cerignola, in occasione delle festività per la Madonna di Ripalta, con un buon successo di pubblico e di critica. Nell’aprile 2019 vincono il contest locale ‘Resisto’, organizzato dal Laboratorio Sociale ‘ResUrb’ e dalla Parrocchia Buon Consiglio, vittoria che permette loro di finanziarsi entrare in studio per registrare il loro EP d’esordio sempre presso lo studio di registrazione e missaggio ‘ResUrb’ che si è occupato della produzione, mentre il mastering è a cura di Enrico Guidi.

RITRATTI POP

P.O.P. Portaits of People è un breve concept album che dipinge con le note sei ritratti di sei persone molto diverse l’una dall’altra, ognuna con le proprie particolarità, che cantano sia la loro prospettiva sul mondo e su loro stessi. Un percorso musicale tra scorci di vita che possono riguardare ciascuno di noi: l’incontro con una bellezza fuori dai canoni (Stranger Girl, Esotica); la paura di invecchiare (La fine dell’estate), l’amore (I’ll Be With You) e le sue delusioni (Assenza di te); il rapporto ossessivo col denaro (Nothing to Lose).

Per info e contatti social:

into_revival (Instagram)

Revival (Facebook)