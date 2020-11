Gli esercenti di Cerignola modificano gli orari di apertura in base al Dpcm

Gli ultimi provvedimenti adottati dal governo, ed i relativi Dpcm firmati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, vanno ad incidere su alcune categorie di esercizi e lavoratori, fra cui i titolari dei negozi. Così, a Cerignola, è partita una iniziativa volta a cambiare gli orari di apertura e chiusura delle attività, allo scopo di modificare le abitudini dei consumatori – che in città spesso si recano in prossimità del fine turno per fare acquisti – e adattarsi alle disposizioni governative. Da ieri infatti (lunedì 2 novembre), numerosi commercianti di Corso Roma hanno deciso di ricorrere a nuovi orari: dalle 9 alle 13 la mattina, dalle 16 alle 20-20.30 la sera. Il passaparola all’interno della stessa categoria sta portando altre attività commerciali, dislocate anche in zone diverse dal centro, ad uniformarsi e mettere in pratica la tabella oraria stabilita dagli esercenti di corso Roma.

