Riprende l’attività di comunicazione del Centro Operativo Comunale, che torna dunque a diffondere i dati sul contagio in città. Come da comunicazione della Prefettura di Foggia, Fonte della Regione Puglia – Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza Covid-19, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alla del 03 novembre 2020 – ieri quindi – risultano: 142 positivi e 233 persone in quarantena.

