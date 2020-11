Serie C di Volley, la Fipav Puglia decreta il rinvio a gennaio 2021

Il Consiglio Regionale FIPAV Puglia, riunitosi in data 2 novembre, in seduta plenaria con la Consulta dei Presidenti Territoriali, in considerazione dell’aggravarsi della situazione sanitaria e delle difficoltà oggettive manifestate, ha disposto quanto segue: i Campionati di serie C Maschile e Femminile prenderanno ufficialmente il via in data 9-10 gennaio 2021, per concludersi, con playoff e playout, entro il 30 giugno 2021; i Campionati di serie D Maschile e Femminile prenderanno ufficialmente il via in data 16-17 gennaio 2021, per concludersi, con playoff e playout, entro il 30 giugno 2021; la data di inizio, la struttura dei gironi, il calendario e la formula dei playoff/playout, che verranno ufficializzati entro 10 giorni dal presente comunicato, potranno subire modifiche sostanziali, prima dell’inizio dei campionati, o anche in corso di svolgimento degli stessi, in base alle necessità contingenti ed allo sviluppo della pandemia in corso; la Coppa Puglia 2021 non verrà organizzata per non creare accavallamenti con le date; viene eliminata la regola della contemporaneità delle ultime 2 giornate di Regular Season della serie C Maschile e Femminile; i Campionati di Serie di competenza dei Comitati Territoriali ed i Campionati di Categoria Giovanili prenderanno il via non prima della seconda decade di gennaio 2021; inizio preceduto, comunque, dall’apertura di una finestra temporale per consentire eventuali nuove iscrizioni.

Il Consiglio Regionale esorta i tesserati a tenere una condotta tale da non rendere inutili tutti gli sforzi compiuti in questi ultimi mesi da ogni società affiliata, ed invita ad affidarsi al senso di condivisione e di resilienza, innato in ogni sportivo, per riprogrammare al meglio le attività e gli obiettivi, in modo da finalizzare i precedenti ed i presenti sacrifici.