Serie D, stop al campionato ma priorità ai recuperi

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, dispone

– di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8.11.2020 fino a tutto il 22.11.2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

– che, di conseguenza, nelle giornate dell’8/11/2020, del 15/11/2020, del 18/11/2020 e del 22/11/2020 saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate come da calendario di seguito riportato, dovendo sin da ora intendersi che i recuperi indicati come da Comunicati Ufficiali sin ad oggi pubblicati sono sostituiti, per lo svolgimento delle gare, da quanto di seguito riportato;

– che, successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato;

– che, va altresì ribadito, in conformità alle vigenti disposizioni è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste.

Così si legge in un comunicato ufficiale (il n° 48 del Dipartimento Interregionale), pubblicato poco fa. L’Audace Cerignola è direttamente interessata dalla determinazione, poiché i gialloblu devono recuperare due gare rinviate proprio per la positività di tesserati al Covid-19. Gli ofantini di Michele Pazienza scenderanno in campo domenica 15 novembre al “Monterisi” contro il Portici (5^ giornata), mentre il 22 novembre saranno impegnati sul terreno del Lavello nel match valido per il sesto turno.