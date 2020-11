Ufficiale, sono 168 i positivi al Covid a Cerignola. Oltre 250 le quarantene

Come da comunicazione della Prefettura di Foggia, Fonte della Regione Puglia – Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza Covid-19, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alla data del 08 novembre 2020 risultano: casi positivi Cerignola 168; totale persone in quarantena: 258.

SOLIDARIETA’ SOCIALE

Le nuove disposizioni del DPCM, collocano il nostro territorio nell’Area Arancione. Si ricorda che per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della comunità, è stato riattivato, a partire dalla data odierna il servizio di spesa a domicilio, ritiro ricetta presso il medico curante, acquisto farmaci, adempimento pratiche burocratiche (es. pagamento bollette, etc). Il servizio viene svolto dall’Ass. “Protezione Civile Città di Cerignola” e dalla “Croce Rossa Italiana – Comitato di Cerignola”. Pertanto il NUMERO UNICO di riferimento del 339.87.54.204 potrà essere contattato per i sopradescritti servizi, tutti i giorni dalle ore 09.00/12.00 e dalle ore 16.00/20.00.