Comprensivo “Battisti-Don Bosco” chiuso per sanificazione. Attività didattiche in DDI

L’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti” di Cerignola chiude per sanificazione dei locali. Nella nota diramata dalla scuola si legge «nei plessi scolastici di Battisti, Don Bosco, Torricelli, L. da Vinci e Tressanti, fino al 11 novembre p.v., in via precauzionale, sono sospese le attività didattiche in presenza per la sanificazione dei locali. Gli uffici di segreteria e direzione resteranno chiusi e opereranno in smart working e procederanno secondo il piano ATA predisposto. Sarà garantita, da parte dei collaboratori scolastici, su indicazione del DSGA, l’apertura dei locali per consentire la sanificazione. Le attività didattiche, continueranno in DDI, in attesa di attuare quanto previsto dall’ultima Ordinanza regionale, in base alle scelte dei genitori che, nel frattempo, saranno vagliate».

Di fatto non si fa alcun riferimento alle ragioni di una sanificazione che in molti credono dipendano da qualche caso Covid. Non sarebbe né il primo né l’ultimo all’interno delle comunità scolastiche cerignolane. Tuttavia già la sanificazione è il segno di un attivato protocollo di sicurezza in tandem con l’ASL.