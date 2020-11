«Lockdown subito». Per il dottor Romano «il virus è entrato in tutte le case» | Video

Michele Romano, medico operante a Cerignola, lancia l’allarme. «Il virus è entrato in tutte le case. Chiudiamo tutto e subito almeno per 15 giorni. Non c’è un’altra possibilità. La situazione ormai ci sta scappando di mano. Gli ospedali sono quasi al collasso». Parole che nascono dall’esperienza quotidiana di chi vive in prima linea le ansie di tanti cittadini.

Cari concittadini buonasera, lungi da me spaventarvi e non farvi dormire stanotte, però devo assolutamente fare questo appello. Il virus è entrato in tutte le case. Oramai l’appello alla responsabilità individuale è inutile, quindi mi appello direttamente alle istituzioni, al Prefetto, al Presidente Emiliano. Caro Presidente chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto e subito almeno per 15 giorni. Non c’è un’altra possibilità. Invece di chiudere dopo, cerchiamo di chiudere prima. La situazione ormai ci sta scappando di mano. Gli ospedali sono quasi al collasso. Gli studi medici, compreso quello del sottoscritto, hanno testato che continuare ancora con questo ritmo sarà assolutamente difficile. I casi positivi aumentano; aumentano anche le chiamate di quelli che hanno paura di aver contratto il virus. E questo è ancora un altro virus. Mancano alcune medicine, manca addirittura l’ossigeno. La gente comincia ad avere paura. Il 118 risponde, ho constatato io direttamente, il 118 risponde che non può andare a casa perché le chiamate sono tante. A me personalmente il covid non fa più paura. Fa paura invece la mancanza di decisione.