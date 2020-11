Al via Egency Masterclass, percorso formativo su Fifa ideato da Egency Esport

In un anno così particolare, scombussolato in più di un’occasione da vicende che poco hanno a che fare con il rettangolo di gioco, il calcio nostrano è ancora alle prese con rinvii e sospensioni, soprattutto nelle serie minori. D’altro canto, la sua controparte virtuale sembra essere più in forma che mai, anche grazie a un’iniziativa dal sapore tutto nostrano. Il mese scorso, infatti, l’azienda pugliese Egency Esport, da tempo attiva nel mondo degli sport elettronici, ha annunciato un percorso formativo interamente dedicato a FIFA, il videogioco di calcio più famoso al mondo. Il progetto, denominato Egency Masterclass, è partito il 19 di ottobre e punta a formare nuovi giocatori professionisti attraverso un percorso profondo e sfaccettato.

Le materie trattate sono 3, le più importanti quando si tratta del titolo targato EA: innanzitutto, il gameplay, la base di ogni videogioco. A insegnare ai nuovi talenti tutti i trucchi del mestiere è Hollywood285, numero 1 indiscusso tra gli allenatori in Italia. Per quanto riguarda invece il trading, altro aspetto essenziale di FIFA, nonché uno dei più controversi, la responsabilità è sulle spalle di John Fondatore, uno che non ha bisogno di presentazioni. Infine, un focus particolare è riservato allo streaming e alla comunicazione, fattori che si sono imposti da tempo nel mondo degli eSport grazie, soprattutto, al successo ottenuto da Twitch. E anche in questo caso Egency Masterclass non ha badato a spese, coinvolgendo nel progetto il giornalista DAZN e Mediaset Raffaele Pappadà e la voce di RadioNorba Marco Guacci. Un roster davvero eccezionale che non lascia alcun dubbio sulla portata dell’iniziativa condotta da Egency Sport.

Inoltre, una volta terminato il percorso formativo, ogni iscritto riceverà un attestato di partecipazione provvisto di feedback pensati ad hoc per il candidato, con l’obiettivo di supportarne la crescita futura. I tre che invece si saranno distinti per le loro doti rispetto alla concorrenza avranno l’onore di unirsi alla squadra di Egency Esport. Il lavoro svolto da Giulio Biasi, Alberto Gaballo, Renato Vernaleone, Antonio Longo e Andrea Putignano, fondatori dell’agenzia, è prezioso per la crescita di un settore che in Italia sta raggiungendo vette di popolarità forse inimmaginabili.

Egency Masterclass risponde a un’esigenza contemporanea, in linea con lo sviluppo di uno dei campi cresciuti più rapidamente negli ultimi anni. La storia degli eSports è più lunga di quanto si possa credere. Sono infatti passati più di 45 anni dallo svolgimento del primo torneo di videogiochi della storia, l’Intergalactic Spacewar! Olympics tenutosi all’università di Stanford, che vide coinvolti ben 20 giocatori. Il concetto di gaming competitivo nacque invece, secondo i più, nel 1997, durante una competizione dedicata al videogioco Quake svoltasi quasi interamente online. Gli anni 2000 sono stati poi quelli della consacrazione definitiva del gaming competitivo, perché hanno coinciso con la nascita di alcune delle associazioni sportive virtuali più famose del mondo, come la Electronic Sports League e la Major League Gaming. Quest’ultima, inaugurata nel 2002, fece da apripista anche a Xbox Live, servizio online della console di casa Microsoft, che raggiunse il suo apice con Halo 2, primo titolo visibile in televisione proprio per la Major League Gaming. Dopo quasi 20 anni, il settore degli eSports è cresciuto esponenzialmente. Solo in Italia, si calcola che gli sport elettronici usufruiscano di un bacino d’utenza che supera il milione di persone, mentre su scala internazionale il giro d’affari è andato oltre i 450 milioni di dollari, nel