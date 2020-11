La Pro Evolution Scuola Calcio Cerignola promuove la “Carta dei diritti del bambino”

In occasione dell’anniversario dell’approvazione della «Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia», da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la ASD Pro Evolution Scuola Calcio Cerignola sceglie di dedicare le sue attività promuovendo la «Carta dei diritti del bambino». L’ASD Pro Evolution Scuola Cerignola è una realtà nata quest’anno per volontà di Angelo Pio Colucci, laureato in Scienze Motorie ed istruttore qualificato UEFA B, ed è affiliata al Pescara Calcio. Il prossimo 20 novembre, in modalità on line, la società sportiva ofantina terrà un incontro formativo volto a sottolineare l’importanza dello sport come tappa della crescita di bambini ed adolescenti, avvalendosi del sostegno di importanti figure professionali. Nello specifico si tratta del dottor. Giovanni Dipaola, psicologo dello sport, che porrà in evidenza gli aspetti etici e psicopedagogici legati alla pratica sportiva, della dott.ssa Francesca Fuzio, nutrizionista, che illustrerà l’importanza di seguire un’alimentazione corretta e sana nell’età dello sviluppo, e della dott.ssa Donatella Fuzio, osteopata, il cui obiettivo sarà puntato sulla sua professione all’interno di una società sportiva per bambini e ragazzi in età evolutiva.

«L’ASD Pro Evolution Cerignola promuove questa importante data per sottolineare l’importanza dello sport, del suo valore sociale ed educativo, andando a mettere l’accento su quegli aspetti legati ai bisogni ed ai diritti dei bambini che praticano sport in piena linea e sintonia con le indicazioni della FIGC nel Comunicato n. 1»: è quanto comunica la società sportiva, che tiene a ribadire l’importanza di «occuparsi ad ampio raggio di promuovere un ambiente educativo sano, adeguato, dove anche le famiglie possano sentirsi protagoniste attive in un rapporto di reciproca collaborazione con gli educatori e con la società stessa per il bene del bambino, per un apprendimento che diventi un momento piacevole e di crescita. Lo sport viene inteso come un itinerario globale, dove il bambino cresce a 360 gradi». Soprattutto in un momento complesso come quello attuale, gli adulti hanno il compito di garantire a bambine e bambini questo processo educativo attraverso il divertimento ed il benessere.

«Qualsiasi attività svolta il 20 novembre, con il dovuto distanziamento sociale e seguendo le indicazioni date dalla Federazione, presso la nostra Scuola Calcio – afferma l’ASD Pro Evolution Cerignola in conclusione – sarà incentrata sul benessere dei bambini. Il nostro obiettivo è la loro formazione e per farlo ci vuole impegno, tanto studio (sui campi da calcio e dietro i banchi) e soprattutto cuore e passione per il ruolo che si ha». Il progetto messo in piedi da Angelo Pio Colucci ha davanti a sé un percorso da intraprendere che è molto chiaro.

Questo slideshow richiede JavaScript.