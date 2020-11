Manca l’ossigeno, Ruocco: «utilizzare ossigeno liquido per i pazienti Covid»

Interessante la proposta di Gianni Ruocco, noto farmacista della città, che ha offerto una rapida soluzione per ovviare alla mancanza di ossigeno per i pazienti Covid. Ricorrere all’ossigeno liquido, che però necessità di prescrizione, dunque derogare a questa norma. Questa la proposta del farmacista cerignolano. Di seguito le sue parole.

«Perché non utilizzare l’ossigeno liquido per I pazienti COVID a domicilio? Manca l’ossigeno in farmacia! Manca perché in tanti non restituiscono i vuoti ma anche perché quasi tutti i pazienti COVID che sono a casa cercano di procurarsene il più possibile nel timore di restare senza. Una bombola da 3000 litri utilizzata a 3 litri al minuto ha una durata di circa 16 ore. Perché quindi non fornire a domicilio di questi pazienti l’ossigeno liquido? Un bombolone di ossigeno liquido sviluppa 56.000 litri e fornisce una copertura terapeutica media di 12 giorni! Purtroppo in Puglia questo tipo di fornitura può avvenire solo con il “piano terapeutico” redatto dallo specialista pneumologo oggi quasi impossibile da ottenere! Perché allora non “derogare dal piano terapeutico” consentendo al medico di famiglia di valutare l’effettiva necessità dell’ossigeno terapia e di prescriverla mediante ossigeno liquido? Una piccola spesa per un grande risultato: tenere i pazienti a casa!».