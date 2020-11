Cerignola, arrestati due pregiudicati in esecuzione di ordine di carcerazione

Nella mattinata di ieri, agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in arresto F.L. cl.85 e D.R. cl.69, entrambi pregiudicati cerignolani, in esecuzione di ordini di carcerazione. Il primo è stato tratto in arresto, dovendo espiare la pena di anni uno, mesi quattro e giorni 20 di reclusione, per due violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale della P.S., commesse nell’anno 2011. Il secondo, dovendo espiare la pena di mesi sei di arresto, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; reato commesso a Pescara nell’anno 2014.