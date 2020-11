Riapre la Carducci. Vi alloggeranno classi di “elementare” e “media”

Riaprirà a brevissimo la Carducci: è questa la notizia del giorno, che arriva direttamente dalla pagina ufficiale della scuola. Pochi giorni fa la consegna delle chiavi e adesso i collaboratori a lavoro per allestire le aule. Il comprensivo “Carducci-Paolillo” ritorna dunque in possesso dello storico plesso dove alloggiava il primo circolo didattico cerignolano, almeno fino al 26 ottobre 2016, quando la scuola venne chiusa a seguito della caduta di un contro soffitto in un bagno. Doppio l’intervento di ristrutturazione, per il tetto e per il piano terra.

Nonostante l’emergenza Covid abbia di fatto fermato un’apertura prevista per la metà di novembre, i preparativi proseguono, probabilmente per essere poi pronti a riaprire – emergenza permettendo – nei primi giorni di dicembre.