Mons. Giacomo Cirulli positivo al Covid: è in isolamento e in buone condizioni

Il Vescovo della Diocesi Teano-Calvi, il cerignolano Mons. Giacomo Cirulli, 68 anni, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizie è stata la stessa Diocesi da lui presieduta, in un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale che qui riportiamo di seguito: «Si comunica che il Vescovo, essendosi privatamente sottoposto a indagine diagnostica, è risultato positivo al Covid-19; è in isolamento domiciliare e in buona condizione di salute. Sono stati allertati gli organismi sanitari competenti e attivate le procedure previste dal protocollo sanitario vigente. Si invitano i fedeli alla preghiera e al rispetto di tutte le norme di prevenzione del contagio da Covid-19».

