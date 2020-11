Malcore show al debutto, il Cerignola batte il Portici e conquista la prima vittoria stagionale

Una doppietta di Malcore trascina il Cerignola nel recupero della quinta giornata di serie D: superato il Portici e ofantini che ottengono la prima gioia stagionale, arrivata con una prestazione senza macchia e che poteva avere anche uno scarto più ampio. Pazienza deve rinunciare a Silletti, Amoabeng e Leonetti: debutta Malcore con Verde in avanti, il 3-4-1-2 vede Esposito libero di svariare e il ritorno dal 1′ di De Cristofaro in mediana e Chironi fra i pali. Gli ospiti si schierano a specchio, con il duo offensivo composto da Maione e Carnevale. Sono i padroni di casa a mantenere le trame del match in avvio, anche se non si annotano grandi occasioni da ambo le parti: la fase di studio è piuttosto lunga, la prima seria conclusione è per merito di De Cristofaro, il cui tiro dalla media distanza termina a lato a metà frazione. I padroni di casa cercano di innalzare il ritmo e si fanno preferire d’ora in poi: Esposito serve Malcore, conclusione sporcata da un difensore e facile preda di Schaeper (31′). L’Audace insiste sfondando sulla destra nelle rare incursioni su quella fascia nel primo tempo: Russo profondo per l’inserimento di De Cristofaro, Arpino è in ritardo e lo stende in area di rigore. L’arbitro indica il dischetto, Malcore è freddo nella trasformazione e porta in vantaggio i gialloblu al 39′. Poco prima del duplice fischio, le “cicogne” potrebbero raddoppiare: Malcore appoggia per De Cristofaro, da questi a Colucci per la botta deviata in angolo da un ispirato Schaeper.

L’Audace rientra dagli spogliatoi non pago del vantaggio e subito si avventura con pericolosità nell’area avversaria, costruendo tre occasioni in altrettanti minuti: Verde recupera palla e serve Malcore al centro dell’area, tiro a botta sicura salvato quasi sulla linea dall’ex Donnarumma. A seguire, Colucci si accentra e calcia di sinistro, sfera alta sulla traversa; Verde non capitalizza una incertezza di Arpino, trovando sulla sua strada l’impeccabile portiere vesuviano. Il 2-0 è nell’aria e arriva al 57′: esemplare schema su punizione, Conti per Malcore che stoppa di petto, si gira e trafigge nuovamente Schaeper: prestazione da incorniciare per l’ex Carpi e Cittadella, tanta sostanza e sacrificio al servizio della squadra, gol a parte. Solo nell’ultimo quarto d’ora il Portici si scuote e per poco non riapre la contesa: ottima la reattività di Chironi sulla conclusione ravvicinata di Maione. Il numero uno cerignolano si ripete su Arpino, mantenendo alta la concentrazione. Nel finale, il Cerignola sciupa altre opportunità per rimpinguare il bottino: all’82’ il subentrato Barrasso impegna severamente in corner Schaeper, il quale si ripete miracolosamente anche sull’altro neoentrato Tedesco su azione d’angolo, con Malcore a sfiorare di un nulla la tripletta con un destro a giro. L’ingresso di Achik per Malcore provoca gli applausi scroscianti dei pochi intimi del “Monterisi” al migliore in campo. L’ultimo cenno di cronaca il debole destro in corsa di Barrasso su centro di Muscatiello, senza problemi per l’estremo difensore campano.

Si sblocca così l’Audace, primi tre punti tutti d’un colpo e abbandonata l’ultima posizione in classifica, attraverso una gara giocata con convinzione, determinazione e la sapienza nel colpire al momento giusto. Sono ora 5 i punti in classifica del gruppo di Pazienza, scavalcate numerose squadre in graduatoria e domenica prossima il secondo recupero in casa dell’ambizioso Lavello degli ex Longo ed Herrera.

AUDACE CERIGNOLA-PORTICI 2-0

Audace Cerignola (3-4-1-2): Chironi, Russo, Allegrini, Syku, Colucci, De Cristofaro (71′ Barrasso), Conti (62′ Amabile), Muscatiello, Esposito, Malcore (88′ Achik), Verde (71′ Tedesco). A disposizione: Tricarico, Pertosa, Silletti, Scuderi, Monopoli. Allenatore: Michele Pazienza.

Portici (3-5-2): Schaeper, Arpino, Bisceglia (72′ Prisco), Donnarumma (67′ Savarise), Vitiello, Nappo, Illuminato (67′ Grieco), Sorrentino, De Martino (72′ De Luca Cicale), Maione, Carnevale (54′ Del Gaudio). A disposizione: Santangelo, Petrosino, Di Lorenzo, Cassitto. Allenatore: Domenico Panico.

Reti: 39′ (rig.) e 57′ Malcore.

Ammoniti: Muscatiello, Chironi, Russo (AC); Arpino (P).

Angoli: 7-5. Fuorigioco: 3-2. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

Arbitro: Verrocchi (Sulmona). Assistenti: Bosco (Lanciano)-Gentile (Teramo).