Al comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” tre nuovi progetti Erasmus+ su lettura, arte e salute

Tre nuovi progetti Erasmus+ accompagneranno per il prossimo biennio il percorso degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado “Padre Pio”, grazie all’impegno della Dirigente Lucia Lenoci e dei docenti, che hanno continuato ad implementare innovativi percorsi di crescita per i propri allievi, pur tra le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria.

Dopo le esperienze positive vissute con entusiasmo durante lo scorso biennio, alunni e docenti si accingono a dar vita a tre interessanti progetti sulla lettura, l’arte e il benessere psico-fisico. Il primo dei progetti approvati, “School libraries”, mira a promuovere l’amore per la lettura e a potenziare il ruolo delle librerie scolastiche, obiettivi perseguiti con determinazione e passione nel nostro Istituto Comprensivo. Gli alunni dei Paesi partner del progetto, Italia, Grecia, Polonia e Portogallo, leggeranno classici della letteratura sulla discriminazione e la Shoah: “Il bambino col pigiama a righe”, il “Diario” di Anna Frank, “La ladra di libri” e ”Il fiocco rosa”.

Il secondo progetto “Eat best, move most and do best” (Mangia meglio, muoviti di più e fai del tuo meglio), che i nostri alunni realizzeranno con i compagni di Portogallo, Slovacchia e Turchia, mira a promuovere corretti stili di vita e ad abbattere le barriere che ostacolano l’apprendimento.

L’ultimo progetto “Culture is our common treasure” (La cultura è il nostro tesoro comune), si propone di promuovere la conoscenza e l’amore per il patrimonio artistico dei paesi partner del progetto: Italia, Grecia, Portogallo e Ungheria; di incoraggiare l’insegnamento di arte e musica attraverso le nuove tecnologie favorendo la creatività degli allievi e la loro consapevolezza culturale.

La condivisione delle attività tra le scuole europee avverrà, per il momento, in modalità telematica sulla piattaforma TRELLO, in attesa che l’auspicato miglioramento della situazione sanitaria consenta di vivere nuovamente “dal vivo” l’emozione di incontri e scambi tra alunni e docenti.