Biliardo, il cerignolano Vito Famiglietti eletto nel Consiglio Regionale FIBIS

Hanno avuto luogo a Fasano (Brindisi), lo scorso 13 novembre, le elezioni regionali pugliesi FIBIS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) per il rinnovo delle cariche di presidente, consiglieri, rappresentanti atletici e tecnici per il quadriennio 2020-2024. Fra i neo-eletti alla carica di consigliere regionale c’è l’avvocato cerignolano Vito Famiglietti.

«Sono felice – ha affermato –. Oltre a far parte delle categorie di Eccellenza come Master di biliardo, sono altrettanto ottimista nei riguardi del progetto dello stimatissimo presidente Giovanni Sperti». Giovanni Sperti, infatti, ha ottenuto la rielezione a presidente della FIBIS Puglia. «Al presidente Sperti va un grazie particolare – prosegue Famiglietti – per avermi scelto per portare avanti il progetto, che m’impegno a proseguire nel migliore dei modi. Sono voglioso e sicuro di dare input positivi all’intera comunità biliardistica e di confermare quanto di buono il presidente Sperti ha fatto nei quattro anni precedenti».

Non mancano infine, da parte del neo-eletto consigliere e con un bagaglio importante di successi in ambito nazionale nel biliardo a stecca, dediche ed auguri a chi gli è stato vicino in questo percorso: «Dedico questa vittoria agli amici dell’ASD Cerignola, all’amico Nicola Caldarisi, ai miei familiari e a tutti i sostenitori. Rivolgo inoltre i miei auguri a tutti gli altri membri regionali eletti». Al neo-consigliere Famiglietti, al presidente Sperti e a tutti gli eletti in seno alla FIBIS Puglia vanno dunque le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.