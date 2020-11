L’allenatore cerignolano Leonardo Colucci riparte da Ravenna

«È Leonardo Colucci il nuovo allenatore giallorosso. Il tecnico nativo di Cerignola ha firmato un contratto fino al termine della stagione e già oggi seguirà il primo allenamento della squadra presso il centro sportivo di Glorie». Così il Ravenna Football Club ha annunciato sul proprio sito, nel pomeriggio di oggi, l’accordo con il tecnico alla sua quarta squadra nel campionato di Serie C. Dopo le esperienze da vice di Marco Giampaolo al Cesena in Serie A, nella stagione 2011/12, e con gli Allievi Nazionali e la Primavera del Bologna, a cavallo tra il 2012 ed il 2016, la sua carriera da primo allenatore in C inizia alla Reggiana nel 2016/17. Seguirà l’avventura di una stagione e mezza al Pordenone, ricordata soprattutto per l’impresa sfiorata con l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia il 12 dicembre 2017, quando al ‘Meazza’ i “ramarri” si arresero soltanto ai calci di rigore. Nel 2018/19 viene ingaggiato dalla VIS Pesaro, tornata in Serie C dopo 13 anni d’assenza, centrando la salvezza. Quest’anno il ritorno in Emilia-Romagna, chiamato a risollevare le sorti di un Ravenna che, con il magro bottino di 9 punti in 11 gare disputate, occupa attualmente il 16° posto nel girone B del campionato di Serie C.

Leonardo Colucci (48 anni da compiere il prossimo mese) verrà presentato alla stampa nella mattinata di domani, mentre l’esordio in panchina è previsto per domenica 22 novembre alle 17.30, quando il suo Ravenna ospiterà la Sambenedettese. Al tecnico di Cerignola vanno i migliori auguri di buon lavoro ed un sentito quanto meritato ‘In bocca al lupo!’.