Operai Tekra positivi al Covid. Paura tra i dipendenti

Un possibile focolaio tra i dipendenti ex-SIA, oggi Tekra, rischia di svilupparsi se non verranno prese in fretta le dovute precauzioni. Infatti, lamentano altri dipendenti che hanno avuto contatti diretti, «noi siamo ancora a lavoro». Anche i Sindacati stanno interloquendo con l’azienda campana per correre in fretta ai ripari ed evitare possibile diffusione del contagio. Sarebbero infatti 4 gli operatori rimasti a casa causa Covid.

A lavoro la Asl e gli organi competenti. I Sindacati proprio in queste ore stanno parlando con l’azienda, soprattutto per evitare che in molti possano incrociare le braccia in mancanza di un tracciamento puntuale e di una successiva sanificazione di ambienti e mezzi. Non si esclude inoltre un intervento da Palazzo di Città per chiarire l’accaduto.