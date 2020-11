Il Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola secondo al concorso nazionale “Il Talento? Questione di CL@SSE”

Secondo posto nel concorso nazionale “Il talento? Questione di CL@SSE” promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e da Pirelli, conquistato dagli studenti del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola, Daniele Tango e Steliana Petrescu, classe 4G, indirizzo Grafica.

La scuola, oggi, non è solo l’ambito a cui la società assegna il compito di trasmettere cultura e valori, ma ha anche il dovere di valorizzare e riconoscere il merito e sollecitare i ragazzi a sviluppare i propri talenti. In tale direzione l’Osservatorio Permanente Giovani nell’anno scolastico 2019-2020, ha indetto la quinta edizione del concorso, un vero e proprio percorso per aiutare gli studenti a capire che esiste un cammino possibile di crescita diverso per ciascuno. Il “dna” di Pirelli è da sempre contraddistinto dalla valorizzazione del talento, elemento imprescindibile per il raggiungimento dell’eccellenza, e si riflette nella collaborazione a questa iniziativa che supporta gli studenti nel riconoscere, coltivare ed esprimere il talento come patrimonio per la loro crescita. Un’iniziativa concorsuale che si è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia iscritte al progetto “Il Quotidiano in Classe”, e che ha offerto ai docenti partecipanti un percorso didattico per aprire una riflessione nelle classi intorno al tema della valorizzazione di sé stessi, alla scoperta delle qualità e dei talenti di ciascuno. La finalità dell’iniziativa è stata quindi quella di aiutare i giovani a costruire il loro futuro partendo dal presente: scoprire e imparare a conoscere meglio ciò che sono, per capire come crescere e migliorare, come affinare le capacità, valorizzare le doti e coltivare i talenti. Testimonial dell’importante concorso nell’anno scolastico appena trascorso Giovanni Allevi, Fabio Scozzoli, Lorenzo Tugnoli, Piero Angela e Philippe Daverio, da poco scomparso.

Sotto la guida esperta della professoressa Michela Fasinella, Daniele e Steliana hanno realizzato un video veramente originale sulla vita e l’opera di Walt Disney che ha messo in evidenza tecnica, capacità comunicativa, gusto estetico e creatività, curando tutte le sue fasi, dalla sceneggiatura alle riprese per finire al montaggio, realizzando anche i modelli per le scene.