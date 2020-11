La giornata internazionale della Filosofia 2020 organizzata dal Club per l’UNESCO di Cerignola

Si svolgerà giovedì 19 novembre, con inizio alle ore 18.00, la celebrazione da parte del Club per l’UNESCO di Cerignola della giornata internazionale per la Filosofia. Titolo dell’edizione 2020 della rassegna è «La Filosofia per vivere senza paura». Per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, l’evento avrà luogo in modalità telematica mediante la piattaforma ZOOM. «In questo momento particolare di isolamento pandemico che stiamo vivendo – scrive la locale UNESCO sulla propria pagina Facebook – il Club intende fornire momenti culturali che ci aiutino a riflettere sul significato che possiamo trarre da tale esperienza e soprattutto fornire messaggi di speranza provenienti dai nostri giovani».

L’incontro rappresenterà un importante momento di condivisione di testimonianze personali ed artistiche sulle emozioni. La presentazione è affidata alla prof.ssa Rosaria Digregorio, presidente del Club per l’UNESCO di Cerignola. Dopo i saluti dell’arch. Teresa Gualtieri, presidente della FICLU (Federazione Italiana dei Club e dei Centri per l’UNESCO), della dott.ssa Renata Capria D’Aronco, presidente del Club per l’UNESCO di Udine, e del dottor Adriano Vladimiro Chinni, presidente del Club per l’UNESCO di Gorizia, l’evento entrerà nel vivo in un itinerario fatto di diversi temi. Si comincia con “UNESCO e Filosofia: un legame storico”, posto all’attenzione dalla prof.ssa Maria Paola Azzario, presidente del Club per l’UNESCO di Torino e presidente onoraria dei progetti internazionali FICLU. L’introduzione al tema spetta alla docente di filosofia, prof.ssa Iride Traversi. La Scuola di Arti Sceniche del ‘Roma – Teatro, Cinema E…’ (con Rita Patruno, Maria Teresa Pizzolo e Teresa Spadafina) rappresenterà la “Lettera a Meneceo” di Epicuro. A seguire saranno le “Riflessioni artistiche”, la “Riflessione scientifica” e le testimonianze a cura degli studenti del Liceo Scientifico ‘Albert Einstein’ di Cerignola dei loro colleghi dell’ITET ‘Dante Alighieri’ di Cerignola.

Il programma prevede successivamente il tema “Caviardage come arteterapia”, con gli interventi della prof.ssa Enza Rutigliano e della dott.ssa Eleonora Merlicco, psicologa ed arteterapeuta dell’Associazione Culturale ‘Cor Solis’. Tocca poi al sociologo dottor Marcello Colopi dire la sua affrontando il tema de “La paura nella società”. Il prof. Giuseppe Raddato, docente di Scienze Motorie, terrà invece il dibattito “Combattere l’ansia con lo sport”. Il ricco incontro chiuderà con “Le abilità personali, nuove conoscenze per affrontare le incognite del presente e vincere la paura”, argomento trattato dalla dott.ssa Irene Tessarin, docente del Centro Studi Podresca del Club per l’UNESCO di Udine. Chiunque voglia partecipare e fornire un proprio contributo in un dibattito libero o assistervi dal vivo (la registrazione sarà poi pubblicata sulla pagina Facebook del Club) può richiedere il link di invito mandando una email all’indirizzo clubperunescocerignola@gmail.com.