Operatore soccorso in area mercatale. Erinnio: «scelta lungimirante la postazione di soccorso»

Operatore salvato dagli uomini della postazione “Croce Rossa Italiana” posta in area mercatale. A darne notizia e l’ex-consigliere comunale Vincenzo Erinnio, che volle la postazione di primo soccorso.

«Molti di voi ricorderanno, quanto mi sia speso per far sì che in area mercatale, ci fosse la postazione di primo soccorso – racconta Erinnio -. Era un servizio da sempre mancante, un servizio obbligatorio, ma che tutti i miei predecessori avevano sempre ignorato. Io con il grande aiuto, come sempre encomiabile della dottoressa Maria Valentino, ho inaugurato quella postazione due anni fa. Affidai il servizio alla Croce Rossa Italiana. In due anni il loro impegno è sempre stato massimo. Oggi ho ricevuto una telefonata che mi ha riempito il cuore di gioia. Gli operatori della Croce Rossa Italiana in servizio questa mattina hanno salvato la vita ad un operatore colpito da infarto. Hanno prestato i primi soccorsi in area mercatale poi scortati da una pattuglia di Carabinieri, hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Nel pomeriggio i responsabili della Croce Rossa, chiamando in reparto hanno saputo che il ragazzo era stato colpito da un infarto, ed oggi è vivo solo perché in quell’area era attivo questo servizio. Credetemi non potete immaginare quanta gioia ho provato nel sentire questa notizia. Un grazie di cuore a tutti gli operatori della Croce Rossa Italiana per la vostra grandissima professionalità. Fiero di voi».