Area mercatale allo sbando: la denuncia di Federcommercio

«Ieri l’episodio che ha fatto traboccare il vaso, con un operatore colpito da malore e i soccorsi pur essendo stati veloci ed efficaci, hanno trovato una difficoltà assurda per raggiungere l’operatore. Il motivo? Oggi l’area mercatale risulta totalmente abbandonata. Non esiste più nessuna regola». Così in una nota stampa Michele Bucci di Federcommercio, a muso duro sulla gestione dell’area mercatale.

«Ogni mercoledì ci troviamo con la presenza di innumerevoli abusivi, che aprono il proprio banco al di fuori di ogni postazione. Si era iniziato, prima dello scioglimento del consiglio comunale con il delegato alle attività produttive, alla revisione totale dell’area, si erano delimitate le postazioni, veniva istituita la postazione di primo soccorso, veniva ogni mercoledì il dipendente con i vigili per il controllo, poi tutto è finito. Avevano promesso controlli serrati e riordino. Ad oggi dopo quasi un anno tutto è andato nel dimenticatoio. L’area mercatale non vede più presenza di vigili, di dipendenti che passano per il controllo, e di conseguenza non vede più nessuna forma di regola». Una denuncia in piena regola quella di Bucci che accende un faro sulla questione mercato, non solo in termini di organizzazione ma anche sul fronte sicurezza.

«Danneggiati gli operatori titolari di posteggio, danneggiato chi fa la spunta in regola e danneggiati anche i cittadini che si trovano a percorrere il percorso in strade sempre più strette e pericolose. Le istituzioni devono assolutamente intervenire, perché adesso la situazione è diventata insostenibile. La nostra collaborazione l’abbiamo sempre data ma ad oggi ci sentiamo anche presi in giro. Spero che nei prossimi giorni ci sia una seria e rapida presa di posizione – chiosa Bucci – e che si torni a prendere in mano la drammatica situazione del mercato settimanale».