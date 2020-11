L’Audace Cerignola cerca conferme in casa del Lavello dei tre ex gialloblu

Secondo recupero consecutivo per l’Audace Cerignola, atteso domani a Lavello per il match della 6^ giornata ed originariamente in calendario per il 1° novembre. I ragazzi di Michele Pazienza cercano conferme, dopo il successo (primo stagionale) ai danni del Portici domenica scorsa, che ha permesso agli ofantini di abbandonare l’ultimo posto in classifica e al contempo di scavalcare ben sei formazioni. L’affermazione sui campani è andata ben oltre il 2-0 maturato sul campo del “Monterisi”: il punteggio poteva essere ben più ampio se il portiere ospite non avesse evitato altre reti al passivo con i suoi interventi. Tre punti che consegnano un morale alto, perché scrollano di dosso la pressione sulla vittoria che non era ancora arrivata ma soprattutto hanno evidenziato circa una settimana fa un Cerignola grintoso, caparbio e sempre determinato come nelle intenzioni del suo allenatore. Nella prova ampiamente sufficiente di tutti gli effettivi scesi in campo, particolare menzione va attribuita a Giancarlo Malcore, l’uomo in più dei gialloblu contro il Portici. Tanto lavoro con e per la squadra, coronato dalla doppietta all’esordio in una giornata da incorniciare per l’attaccante ex Carpi e Cittadella. La punta quasi 27enne è l’uomo di cui l’Audace aveva bisogno, non soltanto a livello realizzativo, quanto per la capacità di far salire la squadra e dar modo di poter esprimere il gioco che l’allenatore ha in mente. Ora Esposito e compagni sono chiamati ad una prova di maturità, opposti ad un avversario certamente fra i migliori del lotto: il fatto che i cerignolani non abbiano nulla da perdere rispetto ai lucani potrebbe rappresentare un piccolo fattore favorevole.

Il vecchio adagio recita “squadra che vince, non si cambia”: l’undici anti Lavello potrebbe ricalcare integralmente quello visto contro i vesuviani, con Pazienza ad augurarsi di aver trovato una prima quadra importante su cui puntare. Rientra Acampora dalla squalifica, Achik e Tedesco magari inizialmente in panchina per essere utilizzati nella ripresa.

Il Lavello torna a riassaporare il rettangolo verde circa un mese dopo l’ultima volta, il pareggio 1-1 in casa del Bitonto: 8 i punti totalizzati in cinque turni, con lo score complessivo che parla di due vittorie, altrettanti pari ed una sconfitta. Nuovamente in serie D a dodici stagioni dall’ultima volta, la dirigenza non ha badato a spese e, seppur con i gradi di matricola, l’organico è fra i più competitivi del girone H: si va dagli ex Vitofrancesco, Longo ed Herrera al fantasista Liurni (grande protagonista nella Nocerina nella passata annata), ai centrocampisti Prosi e Coulibaly. Il tecnico è Karel Zeman e, immancabilmente, il marchio di fabbrica familiare resta inalterato con un 4-3-3 tutto corsa, inserimenti e dinamismo: i gialloverdi detengono il miglior attacco con 12 reti realizzate (Liurni e Longo già a quattro centri), sette invece i gol al passivo. Fra le mura amiche bottino pieno per i potentini, sbarazzatisi facilmente di Molfetta e Portici.

Le due squadre di ritrovano di fronte a quasi mezzo secolo di distanza: tre i precedenti in serie D, concentrati fra il 1969 e il 1972. Calcio d’inizio al “Franco Pisicchio” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cevenini, della sezione di Siena: la gara sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook della società ospitante.