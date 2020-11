Addio al professor Specchio. E’ lutto nel mondo della scuola

Il mondo della scuola cerignolana piange la scomparsa del prof. Enrico Specchio. Il docente di Lingua Inglese, da diversi giorni ricoverato al ‘Riuniti’ di Foggia, è venuto a mancare a causa di complicanze legate all’infezione da Covid-19. In queste ore si moltiplicano sui social i messaggi di cordoglio da parte dei suoi colleghi ed alunni che lo ricordano con la stima e l’affetto che Enrico Specchio si è guadagnato negli anni con la sua simpatia, con il suo amore per l’arte e la cultura e con il suo modo di fare, sempre cortese e disponibile.

Le parole del prof. Pio Mirra, ex collega del prof. Specchio e dirigente dell’Istituto Agrario ‘Pavoncelli’, dove ha lavorato negli ultimi tempi: “L’IISS Pavoncelli è sotto choc per la morte del prof. Enrico Specchio. Era ricoverato da diversi giorni al centro Covid-19 degli Ospedali Riuniti di Foggia, ma le complicazioni dovute al virus gli sono state fatali. Enrico Specchio, docente di Lingua inglese, nostro collega e amico, persona gentile, mite, mai polemica. Siamo sconvolti. Tutti: docenti, personale scolastico, alunni. I suoi alunni. In chi lo ha conosciuto rimane il ricordo di un uomo buono e semplice. Ciao Enrico! Il ricordo di una sua alunna, Emanuela: “Era un professore speciale, è stato un mio docente e lo ricorderò con affetto. Lascerà un vuoto immenso in tutti quelli che l’hanno incontrato nella loro vita. Buon viaggio prof.” Resterà sempre nel nostro cuore. Ci ricorderemo per sempre del suo volto solare e sempre sorridente. Siamo certi che oggi sia in un posto migliore, dove non si conoscono le parole “dolore” e “sofferenza”. Continui a splendere il suo volto, come faceva qui sulla terra”.

Il cordoglio della dott.ssa Giuliana Colucci, dirigente del Liceo ‘Zingarelli – Sacro Cuore’, dove il prof. Specchio ha insegnato per diversi anni: “Il dirigente scolastico e la comunità scolastica del Liceo “Zingarelli Sacro Cuore” si stringono al dolore della famiglia per la morte del caro professore Enrico Specchio. Un uomo per bene, gentile, colto, amico di tutti, studenti e colleghi. Amava l’arte, il cinema e la buona musica. Piace ricordarlo mentre con i suoi alunni, in gita scolastica o alla festa di fine anno, cantava le canzoni dei Beatles. Addio caro professore, che la terra ti sia lieve”.