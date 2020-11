“Alto impatto”, a Cerignola arresti, denunce e sequestri | Video

Sono proseguiti in maniera incessante i servizi interforze di controllo straordinario del territorio ad alto impatto dal 16 al 22 novembre scorsi. Gli agenti hanno posto in essere una serie di operazioni preventive e repressive all’interno della città con l’impiego di oltre 200 uomini.

L’attività preventiva è consistita, soprattutto, nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare 641 persone e 416 veicoli, nonché di effettuare 12 perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75. Inoltre, sono state effettuate 10 perquisizioni domiciliari in abitazioni e garage del centro cittadino. È stato tratto in arresto W.A. 33enne, pakistano, incensurato, per detenzione illegale di arma clandestina (una 9×21 con matricola abrasa) e relative munizioni (10 cartucce). In manette è finito anche un 22enne cerignolano, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di tre pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo lordo di grammi 241,9, e 20 involucri di sostanza stupefacente dello stesso tipo, già confezionata, del peso complessivo di grammi 11,8, oltre a materiale per il confezionamento ed alla somma di 395 euro in banconote di diverso taglio.

A seguito di un controllo, in collaborazione con la Guardia di Finanza, all’interno di un autoparco, gli uomini del 113 hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione, A.D.P. 53enne, pregiudicato di Bisceglie. Nella circostanza, è stato accertato che lo stesso, in qualità di amministratore unico di una società, aveva affittato un box, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati 100 bancali di bevande alcoliche ed analcoliche, anche di costo elevato, del valore complessivo di circa 300mila euro, di dubbia provenienza. Nello stesso box, inoltre, sono stati rinvenuti un muletto, due transpallet elettrici ed 1 carrello elevatore manuale: il muletto risultava rubato a Sona (VR) il 19 novembre 2017, mentre un transpallet si presentava privo dei dati identificativi, perché dolosamente asportati. Infine, è stato posto sotto sequestro un autocarro Iveco 80, di fatto in uso alla stessa società facente capo al predetto, perché presentava la sequenza alfanumerica del telaio alterata.

Inoltre, nel corso del controllo nello stesso autoparco, lo stesso personale, ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di P.C. 38enne cerignolano, incensurato, per sottrazione aggravata all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, per non aver richiesto la preventiva autorizzazione antincendio e per omesso collocamento di segnali di sicurezza; nella circostanza, sono stati sequestrati cinquemila litri di gasolio autotrazione. Infine, sono stati controllati 2 esercizi pubblici ed elevati otto verbali per violazione delle norme sull’emergenza epidemiologica.