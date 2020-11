In villa bagni chiusi: chi ha bisogno la fa sotto gli alberi

Pare una storia comica, ma la realtà dei fatti, più che sorridere, fa pensare. Infatti, chiusi i bagni pubblici della villa comunale, da settimane gli anziani e i bambini – principalmente – non possono più accedervi. Le risultanze sono, oltre che un notevole disservizio, episodi poco piacevoli che si stanno verificando nel parco comunale.

Anziani, bambini, ragazzini che cercano riparo dietro un albero per espletare il proprio bisogno. Aiuole trasformate in pubblici vespasiani, i bagni chiusi e impraticabili. Una situazione definita insostenibile per alcuni degli assidui frequentatori della villa, gli anziani che lì passano le mattinata giocando a carte.

«Ci vuole tanto a tenere aperti e puliti i bagni?» si chiedono. Infatti allo stato attuale i servizi sono inspiegabilmente chiusi. Lamentele, quelle di alcuni cittadini, che rimandano alla precedente gestione. «Prima i bagni funzionavano. Ci sono sempre stati i bagni pubblici. Se una persona ha necessità dove deve andare? Perfino trent’anni fa c’erano i bagni pubblici a Cerignola. Adesso niente più».

Una denuncia bella e buona che richiama l’attenzione su un servizio ritenuto fondamentale. Aprire i bagni pubblici probabilmente non richiederebbe grandi esborsi economici e neppure troppo fatica. «Il fatto che alcuni facciano il proprio bisogno in villa è anche brutto per il decoro del posto. Speriamo – dicono in conclusione – che qualcuno intervenga al più presto sulla questione».