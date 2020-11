L’Aeroporto di Foggia sta per cambiare il proprio nome

In questa seconda ondata di pandemia il territorio della provincia di Foggia sta risentendo più che mai del contraccolpo, tanto per le strutture sanitarie costrette a compiere i salti mortali quanto per l’economia locale. La riapertura quasi totale delle attività dei mesi estivi con una discreta ripresa dell’industria turistica, quasi totalmente dimenticata dai flussi di turisti stranieri, aveva riportato un po’ di ottimismo. La violenza della ripresa dei contagi nell’alta Puglia sta riportando tutti con i piedi per terra, ma non bisogna dimenticare di guardare avanti. Il futuro potrebbe essere molto più roseo anche grazie alla ripresa dell’attività dell’Aeroporto di Foggia “Gino Lisa” a seguito di importanti lavori di miglioramento delle infrastrutture, erano stati oggetto di polemica sul blocco degli aiuti di Stato dell’Unione Europea già qualche anno fa.

Gli attuali lavori in corso di potenziamento dell’aeroporto di Foggia, in particolar modo con il prolungamento della pista fino alla lunghezza di 2 km e gli opportuni adeguamenti per permettere il decollo e l’atterraggio anche dei voli di linea di grandi dimensioni, promettono un grosso sviluppo per queste zone. Ricordiamo che il Gargano è la quarta destinazione italiana per numero di turisti, per cui il rafforzamento dei collegamenti aerei può solo accelerare il ritorno al benessere turistico vissuto negli ultimi anni. In attesa del ritorno alla piena operatività previsto per la prossima primavera, il responsabile della sicurezza tecnica dell’ente gestore Aeroporti di Puglia, Donato D’Auria, ha lanciato la proposta di cambiare l’intitolazione dell’aeroporto. Attualmente lo scalo della Capitanata rende omaggio al pilota interventista torinese Gino Lisa, caduto in battaglia sui monti del Trentino durante i combattimenti contro le forze austriache della Prima Guerra Mondiale. Così il Comitato Vola Gino Lisa (associazioni di professionisti costituita per contribuire alla promozione dello sviluppo del tessuto socio-economico legato all’aeroporto omonimo) ha deciso di lanciare un concorso per l’individuazione del nuovo nome.

Hanno deciso di coinvolgere gli studenti delle scuole foggiane per raccogliere le idee di nomi alternativi che dovranno sostituire Gino Lisa, per completare quel processo di rinnovamento auspicato che arriverà con la conclusione dei lavori di pista. Il titolo assegnato al concorso è “Liberi di volare”, che è stato accolto di buon grado dalla dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Maria Aida Episcopo e dai docenti delegati dei vari istituti scolastici (Maria Titty Gambatesa per le scuole superiori, Annalisa Curatolo per le scuole medie e Filomena Carducci per le scuole elementari e dell’infanzia). Ora non resta che osservare quale potrà essere l’andamento del turismo nei prossimi mesi. Come ricorda Priscilla Ferrante di REVIEWBOX i viaggiatori nei mesi scorsi hanno cominciato a prendere dimestichezza con dispositivi hi-tech come le mascherine smart connesse tramite app per monitorare la qualità dell’aria anche in cabina, i pulsossimetri per tenere sotto controllo i principali parametri vitali di saturazione, frequenza cardiaca e perfusione (talvolta anche integrati all’interno degli smartwatch) da far sapere al proprio medico di fiducia anche dal luogo più sperduto: soluzioni di indubbio beneficio per gestire la paura del contagio, rendendo più fattibile ritornare agli spostamenti aerei in sicurezza.