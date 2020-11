‘Dono di Natale’ dal Comune: nuovi computer per gli studenti in difficoltà con la DDI

Il comune di Cerignola si impegna a procurare computer agli alunni non possono permetterseli. A darne notizia è la stessa Commissione prefettizia che spiega come questo sia possibile grazie ad una delibera d’impegno ad hoc per le festività natalizie che permette di avere soldi da tenere pronti soprattutto per momenti, come questi, in cui la situazione si presenta critica. «E poiché dobbiamo anche imparare a resistere all’aggressione ed alle difficoltà in cui ci ha buttato questa pandemia e per questo farci trovare, all’alba della ripresa, più forti e preparati di prima – si legge nel comunicato – le risorse messe da parte in quel borsellino per le festività andranno in preponderante parte spese per uno speciale programma “Dono di Natale” finalizzato al potenziamento informatico delle scuole impegnate nel ciclo didattico dell’obbligo scolastico. Le scuole elementari e medie della città, infatti, riceveranno una speciale e straordinaria dotazione informatica che sarà consegnata ai Dirigenti Scolastici a vantaggio degli studenti che hanno difficoltà a stare alla pari dei più fortunati».

Assieme a questi fondi, altri (80.000 euro n.d.r.) sono stati impegnati per l’allestimento delle luminarie natalizie lungo le vie cittadine. Scelta che aveva suscitato non poche polemiche in merito la sua opportunità, ma che la Commissione rivendica e motiva nel comunicato, sottolineando l’aspetto ‘umano’ dell’iniziativa: «L’epidemia non ci ha lasciati ed ancora impone sacrifici e limitazioni e da più parti, e già dal Governo stesso, sono giunti inviti alla misura ed alla prudenza. Si è deciso così, come ha fatto anche l’Amministrazione del capoluogo regionale – retta dal Presidente dell’ANCI – di dare comunque ai bambini di Cerignola soltanto un po’ di aria di gioia ed onorare, ma in tono molto minore, i giorni di festa. Le luminarie lungo il Corso cittadino, che sono di proprietà comunale, e qualche piccolo segno luminoso in piazza della Repubblica e in piazza Duomo ci saranno. Cosi in tanti, specie i più piccoli, in fondo al tunnel dei sacrifici potranno vedere un po’ di luce. Scintille che proveranno a riscaldare questo Natale che tutti ricorderemo diverso».