Per il 2020/21 Eduscopio conferma il Pavoncelli tra le scuole da scegliere

Dal 12 novembre è on line la nuova edizione 2020/21 di Eduscopio con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

I dati confermano la spendibilità nel mondo del lavoro dei percorsi formativi dell’IISS Pavoncelli rispetto alle scuole del territorio sia per indice di occupazione (49,52% di studenti occupati entro i primi due anni dal diploma) sia per indice di coerenza (65,15% di diplomati che lavorano in un settore coerente con il titolo di studio conseguito).