Covid-19, il “Righi” piange la scomparsa del prof. Vito Speranza

A quasi una settimana dalla scomparsa del prof. Enrico Specchio, la comunità scolastica di Cerignola piange un’altra dipartita, a causa del Covid-19. Ad essere colpito è l’IISS “Righi”, con la morte del prof. Vito Speranza: di seguito il commosso ricordo apparso ieri in serata, sulla pagina Facebook dell’Istituto ofantino.

Se è vero che la vita di ciascuno di noi è fatta anche di piccole quotidiane sicurezze che contribuiscono a rendere meno gravose le giornate, è altrettanto vero che da domani la perdita dell’amato Vito ci farà sentire più soli. Ci mancheranno il suo volto e i suoi azzurri occhi rassicuranti; ci mancherà l’inconfondibile suono delle chiavi con le quali, primo tra i primi, apriva il “suo” laboratorio di chimica e, da subito, si accingeva alla preparazione dell’ambiente di lavoro per i ragazzi, verso i quali nutriva l’affetto dell’educatore disponibile ma rigoroso. Ci mancherà la sua insostituibile, certosina perizia nella gestione dei delicati materiali di pregio, che la sua paterna cura ha conservato nel tempo. Mancherà a docenti e studenti la sua pacata capacità di risolvere i problemi con mitezza e la saggezza del lavoratore onesto e competente. Mancherà a tutto il personale Ata l’amico fidato, il collega conciliatore. Mancherà al Righi la sua presenza incoraggiante, che è stata di supporto anche nei momenti di maggiore difficoltà. Alla famiglia di Vito l’abbraccio di tutta la comunità scolastica nella certezza che la perdita resterà incolmabile. A Te, Vito, il ricordo devoto di tutti noi che, nei giorni a venire, vorremo illuderci di poterti ancora incontrare in quei laboratori dove nel tempo hai costruito un valore che lasci in eredità alla scuola ed essere confortati dal tuo sorriso che resterà per sempre nella mente e nei cuori di chi ti ha conosciuto.