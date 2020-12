“Scrivo per…” un disservizio alla Asl di Cerignola: non riesco ad avere un medico curante

Torna con un nuovo appuntamento la rubrica “Scrivo per…”, riservata alle segnalazioni dei cittadini: oggi diamo spazio ad un nostro lettore, il quale denuncia un disservizio della Asl di Cerignola. Trovandosi senza un medico curante, non riesce a mettersi in contatto con il numero telefonico per prendere appuntamento ed anche nella sede dell’ex ospedale “Tommaso Russo”, file di altri utenti e problema al momento di difficile risoluzione. Il rischio maggiore è di trovarsi, chissà per quanto tempo, senza una minima tutela sanitaria quale può essere un medico di famiglia. Di seguito il messaggio integrale giunto in redazione.

Volevo fare una segnalazione per una problematica riguardante la ASL di Cerignola. Da giorni ormai per avere accesso all’ufficio per la registrazione al servizio sanitario regionale, ovvero avere un medico curante ed altre trafile, è chiuso e si può avere accesso solo tramite appuntamento il numero è 0885419259 ma risulta sempre occupato o non risponde nessuno. Io mi trovo senza medico per non so quale motivo e non riesco a chiedere un appuntamento, ieri mi sono recato nella sede che si trova nel vecchio ospedale T. Russo di Cerignola, e insieme a me c’erano altri anziani che lamentavano il disservizio. Ora chiedo a voi giornalisti di far emergere queste negligenze, ma avviserò anche chi di dovere per questi fatti. Se Cerignola va male è colpa di questa gente che non fa il proprio dovere. Grazie e scusate lo sfogo.