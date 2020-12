Il covid non ferma la cultura: pubblicato il bando della nuova edizione del Premio ‘Zingarelli’

Fermi, inermi in una stanza, col volto coperto e lontano da passioni ed affetti, riscopriamo dei vecchi amici: i libri, alternativa ai viaggi, compagni di sogni ed avventure, basi per i nuovi progetti. Eh sì, prima di internet, prima di Google, prima di YouTube, erano solo loro a custodire racconti, sapienza, ricette, esperienze…su fogli bianchi tutta la conoscenza del mondo. Una consapevolezza ancora viva in chi ama la lettura e la scrittura, una trepidazione che l’associazione culturale Motus da oltre un decennio si propone di tenere viva in primis con la promozione del Premio Letterario Nazionale dedicato all’illustre cerignolano, autore del vocabolario, Nicola Zingarelli. Un’occasione per autori già pubblicati di sponsorizzare e sottoporre a critica la propria opera, una possibilità per scrittori inediti di far conoscere e pubblicare i propri scritti e, di recente, anche un’opportunità per fumettisti in erba. Il Premio, aperto anche a studenti di tutte le età, infatti, negli anni ha dato la possibilità a decine di poeti di veder pubblicata la propria opera nel testo stesso edito dall’associazione, in vendita nelle librerie, ma anche l’opportunità di costruire una rete con le tante case editrici coinvolte.

“Quest’anno la pandemia in atto ci ha travolti limitando non solo l’evento di gala ma anche la possibilità di applaudire partecipanti e premiati – commenta il presidente dell’associazione Antonio Daddario -, ciononostante ci siamo ingegnati e, nel rispetto delle normative anti-contagio, fatto il possibile per dare spazio agli autori che ci hanno dato fiducia. Questa XIII edizione sarà pianificata secondo ogni scenario per dare il giusto spazio ai partecipanti, alle case editrici e agli sponsor che ci accompagneranno”. Sul tavolo degli organizzatori, infatti, tante le idee al vaglio che verranno comunicate nel corso dei prossimi mesi, intanto invitiamo scrittori, lettori, disegnatori e giornalisti a leggere il bando della XIII ed. del premio letterario pubblicato sul sito ufficiale www.ilpremiozingarelli.it, inviare le proprie opere nelle modalità descritte e seguirci sui social per tutti gli aggiornamenti.