Quale sarà il futuro delle Fattorie Garofalo indirizzate verso l’Asia

In questa annata in cui il mondo è stato privato di ogni certezza dalla inaspettata crisi sanitaria, regna il caos sullo stato di salute dell’economia: quali sono le prospettive? Quando riusciremo ad uscire dalla crisi, ritornando ai livelli pre pandemia? Tutte le aziende sembrano trovarsi sospese in un limbo fatto di mancanza di flussi di cassa e senza un domani, eppure questo 2020 riesce ad offrire scenari interessanti per alcune realtà imprenditoriali di grosso calibro. È il caso delle Fattorie Garofalo, della quale avevamo parlato appena pochi mesi fa in merito alla sua acquisizione del 100% delle Fattoria Apulia localizzate a Cerignola (Foggia): una ingente operazione del valore di 30 milioni di euro per l’acquisizione del totale controllo della società cooperativa foggiana, fino a quel momento nelle mani del Gruppo. Si è trattato di una delle più grosse operazioni di business del settore agroalimentare del nostro Paese, alla quale non hanno rinunciato malgrado l’emergenza Coronavirus.

La casertana Fattorie Garofalo, big player nazionale della mozzarella di bufala campana Dop, ha acquisito Fattoria Apulia di Cerignola per portare al suo interno il suo storico principale fornitore di latte bufalino con 2000 capi iscritte al libro genealogico per la produzione di latte. Una mossa strategica dettata in prima battuta dallo sfruttamento delle economie di scala, che parte dei benefici per le forniture del mercato interno con il progetto di espansione verso l’Asia. La scelta di puntare verso il Giappone e la Cina sembra essere stata un lungimirante azzardo, che potrebbe dare i suoi frutti molto presto. Infatti la seconda economia mondiale ha registrato una crescita del 4,9% tra luglio e settembre, rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. La Cina sta ora guidando la carica per una ripresa globale sulla base dei suoi ultimi dati sul prodotto interno lordo (PIL). La crescita vicina al 5% è ben lontana dal crollo che l’economia cinese ha subito all’inizio del 2020, quando è emersa per la prima volta la pandemia. Per le dimensioni economiche dell’Italia si potrebbe definire come qualcosa di sorprendente, dopo che nei primi tre mesi di quest’anno l’economia cinese è diminuita del 6,8% a causa della chiusura di fabbriche e impianti di produzione a livello nazionale.

I dati chiave sulla crescita economica pubblicati di recente suggeriscono che la ripresa della Cina stia accelerando non poco. Anche i dati commerciali della Cina per settembre indicano una forte ripresa, con esportazioni in crescita del 9,9% e importazioni in crescita del 13,2% rispetto a settembre dello scorso anno: un contesto ideale per continuare la tendenza di crescita del consumo di alimenti e bevande made in Italy, che trova grande apprezzamento dalla sempre maggiore nuova borghesia del Paese delle lanterne. Inoltre si parla di un tipo di latte che apporta maggiori benefici alla salute umana, per questo sempre più richiesto nell’ultimo periodo. L’AD di Healthspring chiarisce: “Il latte di bufala è più ricco del latte vaccino in termini di grassi e di micronutrienti. In particolare contiene buona quantità di calcio e fosforo, vitamine del gruppo B per il buon funzionamento del metabolismo cellulare e piccole quantità di folati, importanti per lo sviluppo del sistema nervoso durante la gestazione”.