Tir perde carico di grano sulla SS 16 all’altezza di Cerignola

Chiusa provvisoriamente al traffico la carreggiata in direzione sud (dal km 706,800 al km 707,100) della Statale 16 “Adriatica” all’altezza di Cerignola. Il provvedimento si è reso necessario a causa della dispersione di un ingente carico di grano da parte di un mezzo pesante in transito. Il traffico veicolare in direzione Otranto viene deviato, su viabilità locale, al km 706,500 con rientro al km 710,000.

Le Squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la rimozione dei materiali e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. (Tratto da L’Immediato)