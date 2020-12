Ecco i contenuti dell’Ordinanza per Cerignola. Divieti di stazionamento in certe aree e Villa chiusa

Ecco l’ordinanza della Commissione Straordinaria N35/2020 per specificare ulteriormente e adottare in vista del Natale ulteriori misure restrittive per evitare la diffusione del virus. «Per i motivi specificati in narrativa – si legge -, che qui si intendono integralmente riportati e confermati dalla data di lunedì 7 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, periodo delle festività natalizie – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, l’adozione del seguente “Piano di Antiassembramento Centro Urbano”:

per limitare, circoscrivere e contrastare possibili contagi COVID 19, come sopra meglio specificato, a tutti i cittadini, in aderenza ai correnti criteri di precauzione sanitaria, È FATTO DIVIETO DI STAZIONAMENTO nelle sotto indicate zone della città:

Piazza Matteotti

Viale Roosevelt

Piazza della Repubblica

Zona cosiddetta Mezzaluna

Villa Comunale, che per il periodo resterà chiusa, garantendo il regolare funzionamento dei bagni pubblici siti sull’ingresso laterale di viale Giuseppe Di Vittorio che verranno assoggettati a speciale regime di pulizia e sanificazione. È comunque fatta salva sempre la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Sono chiusi dalle 22.00 alle 5.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24” che affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

In più il provvedimento «INVITA la cittadinanza ad evitare con ogni scrupolo spostamenti non necessari e, comunque, in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovati esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. AVVERTE CHE

Ai sensi di Legge, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di€ 280,00; Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/201 O;

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Cerignola»