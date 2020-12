La Puglia “gialla” dal 6 dicembre, per l’Istituto superiore di Sanità invece la regione è ancora “a rischio alto”

(ANSA) – BARI, 04 DIC – La Puglia passerà da zona arancione a gialla, una decisione che era nell’aria tanto che sia il governatore Michele Emiliano che l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco avevano ipotizzato questa possibilità. Una scelta, quella del ministro per la Salute, Roberto Speranza, che arriva nonostante l’Istituto superiore della sanità, nella bozza del monitoraggio settimanale (23-29 novembre), inserisca ancora la Puglia tra le regioni a “rischio alto” assieme a Sardegna e Calabria.

Da domenica 6 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore la nuova ‘colorazione’, riapriranno bar e ristoranti fino alle 18. Ci si potrà spostare tra comuni e verso altre regioni, purché gialle. Resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. I negozi saranno aperti fino alle 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole. L’autocertificazione servirà soltanto durante la fascia oraria del coprifuoco. Oggi in Puglia, però, si è registrato il record dei decessi: ben 72. Due, invece, i dati confortanti: migliora la percentuale del rapporto positivi-test effettuati, e cala il numero dei ricoveri. La percentuale dei tamponi positivi su quelli processati è migliore degli scorsi giorni: 14,97 per cento contro una media che andava oltre il 18%. Inoltre, per il terzo giorno consecutivo cala anche il numero dei ricoveri: oggi sono 1.823 contro i 1.847 di ieri. Non è buono, invece, il dato che arriva dalle terapie intensive: oggi ci sono stati 42 nuovi ricoveri, il numero più alto, con la Puglia seguita dalla Lombardia con 36 nuovi ingressi. Complessivamente sono 227 i pazienti pugliesi nelle rianimazioni. (ANSA).