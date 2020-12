Ufficiali 485 positivi a Cerignola. Emanata ordinanza cittadina con divieti

Come da comunicazione della Prefettura di Foggia, Fonte della Regione Puglia – Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza Covid-19, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alla data del 03 dicembre 2020 risultano:

Totale casi positivi Cerignola: 485;

Totale persone in quarantena: 126.

AVVISO ALLA CITTADINANZA

È stata emanata la nuova Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 35/C.S. del 03 dicembre 2020, in vigore dal 07 dicembre e fino al 06 gennaio 2021, per limitare, circoscrivere e contrastare il diffondersi della pandemia in prossimità delle feste natalizie:

E’ FATTO DIVIETO DI STAZIONAMENTO nelle seguenti zone:

– Piazza Matteotti; Viale Roosevelt; Piazza della Repubblica e Zona cosiddetta Mezza Luna.

– Villa Comunale chiusura dell’intero periodo

Si invita la cittadinanza ad evitare con ogni scrupolo spostamenti non necessari e, comunque, in entrata e in uscita del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.