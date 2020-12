Accoltellò un giovane cerignolano in discoteca: condannato a cinque anni di reclusione

Il 03 dicembre 2020, il Tribunale di Trani, in persona del G.u.p. dr.ssa Maria Grazia Caserta, ha dichiarato Davide Daddato, di Barletta, colpevole di tentato omicidio aggravato nei confronti di un giovane cerignolano, assistito dall’avvocato Laura Raffaeli, per averlo accoltellato all’esterno di una discoteca di Barletta il 24 dicembre 2019, dopo un violento pestaggio di gruppo avvenuto all’interno della discoteca. Il Daddato è stato processato con rito abbreviato e condannato alla pena di anni 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale immediatamente esecutiva. Procedimento complesso non solo per la dinamica, ma soprattutto per la complessità d’indagine per il riconoscimento anche degli altri soggetti. A meno di un anno dall’accaduto e dopo 2 rigetti di richieste di patteggiamento, possiamo ritenerci soddisfatti per il risultato ottenuto, ma restiamo di avere una piena giustizia attendendo l’esito degli ulteriori procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni di Bari.

A rendere nota la sentenza, l’avvocato difensore del giovane cerignolano ferito nella circostanza, il quale riportò ferite all’addome, oltre a lesioni e fratture al setto nasale e alla mandibola. Si chiude così con la condanna un episodio di violenza nato per futili motivi e che per poco, non sfociò in un altro gravissimo fatto di cronaca, con il riferimento più che ovvio alla vicenda di Donato Monopoli, per cui si aspettano dopo due anni verità e giustizia.