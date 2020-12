Verso la risoluzione: presto a lavoro i nuovi operatori delle postazioni 118

Le difficoltà nell’organizzazione dei turni con gli autisti delle autoambulanze potrebbero presto trovare soluzione. Infatti gran parte del disservizio – pochi autisti erano rimasti in servizio – è stato dovuto alla positività al Covid di alcuni e al licenziamento di altri, pronti poi per essere internalizzati in Sanitàservice.

Proprio tale processo, inizialmente bloccato, è stato riattivato dall’ASL, per permettere di dare una risposta alle 19 postazioni e agli oltre 200 addetti dipendenti di associazioni di volontariato, ai quali si aggiungono circa 100 operatori del CUP e dei servizi di informazione che saranno assunti anche loro a partire dall’1 gennaio 2021.