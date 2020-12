C’è l’ok di Speranza per mezza Puglia arancione (Foggia, Bat e Murgia)

Puglia zona gialla, ma con regole più stringenti per alcune zone. Ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende da fonti del ministero, ha già espresso al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano la sua opinione favorevole su ulteriori interventi restrittivi che sta predisponendo rispetto ad alcune aree della Puglia.

“Chiederemo a Speranza nuove misure restrittive per alcune aree della Puglia. Con il passaggio da zona arancione a zona gialla si scatena un sentimento di liberi tutti. Ma non funziona così, siamo in piena seconda ondata”, aveva detto stamattina Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della regione Puglia, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “Non è una buona idea questa distinzione delle regioni per colori. Fino a metà dicembre serve prudenza”, ha avvertito l’epidemiologo.