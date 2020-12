Comune di Cerignola, arrivano altri buoni spesa legati all’emergenza Covid

Sono state stanziate dal Governo risorse aggiuntive destinate ai cittadini ed ai nuclei familiari che, perdurando la fase di emergenza legata all’epidemia da Covid-19, si trovano in difficoltà. L’Amministrazione comunale erogherà perciò ulteriori interventi di solidarietà alimentare consistenti nella consegna di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità sulla base dei criteri fissati nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune.

Essendo ancora valida la precedente graduatoria degli aventi diritto, il Comune d’ufficio erogherà a costoro i buoni spesa. Pertanto coloro che avevano già fatto istanza in occasione del primo avviso di aprile 2020, devono astenersi dal presentare un’altra domanda. Possono invece ora inoltrare domanda SOLO coloro che non lo avevano fatto precedentemente, se in possesso dei requisiti richiesti da questo Avviso, entro e non oltre il 15 dicembre 2020. Tali buoni saranno spendibili presso i punti vendita e/o strutture commerciali convenzionati con il Comune, il cui elenco verrà reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito del Comune di Cerignola. L’avviso ed il modulo di domanda al link http://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/images/Avviso_Buoni_Spesa_Covid.pdf